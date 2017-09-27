Мамиашвили: Крым может стать одним из базовых регионов для сборных РФ по борьбе

Сегодня, 27 сентября, в Алуште президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили встретился со сборными Крыма по борьбе. Во встрече, состоявшейся на базе спортивного клуба «Барс», который стал основным центром подготовки для юношеской сборной России по вольной борьбе, приняли участие заместитель председателя попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов, министр спорта Крыма Елизавета Кожичева, президент Федерации спортивной борьбы Крыма Джемал Джангобегов и олимпийский чемпион Рустем Казаков.

В 2017 году в активе крымских борцов золото Анзора Закуева на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров, а также медали Эмина Сефершаева на юниорских первенствах мира и Европы по греко-римскому стилю.



«В этом году Крым зарекомендовал себя как молодая федерация с серьёзными амбициями. Практически на всех первенствах России по всем возрастам крымчане взяли медали. А Анзор Закуев и Эмин Сефершаев достойно представили Крым и Россию на международной арене. Всё это первые результаты системной работы республиканских федерации и министерства при поддержке главы Крыма Сергея Аксёнова и ФСБР. Крымчане подключаются к сборам молодёжных сборных России в Алуште.

За два года в регион было передано 10 ковров, а сегодня мы привезли 100 комплектов экипировки при решающей поддержке компании Marine Hill — нашего надежного партнёра, реализующего в Крыму серию прорывных проектов. Общими усилиями, шаг за шагом Крым идёт к тому, чтобы стать одним из базовых регионов для сборных России по борьбе", — приводит слова Мамиашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.