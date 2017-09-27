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Оргкомитет Игр-2018 опубликовал карту мира без Японии

27 сентября 2017, среда. 20:56 Другие

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане опубликовали на официальном сайте соревнований карту мира, на которой отсутствовала Япония, сообщает АР.

Министерство спорта Японии после многочисленных обращений граждан направило в посольство Южной Кореи в Токио требование исправить ошибку.

На данный момент организаторы обновили изображение карты мира, и теперь на ней присутствуют острова, принадлежащие Японии. Оргкомитет Игр принёс японской стороне извинения и назвал случившееся «простой ошибкой».

Посмотреть фотографию с ошибочной картой мира можно на сайте Imgur.com.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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27 сентября 2017, среда
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