Урвачев выиграл юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 77 кг

Россиянин Александр Урвачев победил на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в Приштине в весовой категории до 77 кг. Второе место занял поляк Патрик Бебен, а замкнул тройку призёров армянин Карен Маргарян.
Тяжёлая атлетика. Первенство Европы среди юношей и девушек. Приштина, Косово
Юноши. Весовая категория до 77 кг
1. Александр Урвачев (Россия) – 313 кг (142+171).
2. Патрик Бебен (Польша) – 301 кг (141+160).
3. Карен Маргарян (Армения) – 296 кг (136+160)…
8. Илья Лунин (Россия) – 280 кг (125+155).