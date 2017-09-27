Урвачев выиграл юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 77 кг

Россиянин Александр Урвачев победил на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в Приштине в весовой категории до 77 кг. Второе место занял поляк Патрик Бебен, а замкнул тройку призёров армянин Карен Маргарян.

Тяжёлая атлетика. Первенство Европы среди юношей и девушек. Приштина, Косово

Юноши. Весовая категория до 77 кг

1. Александр Урвачев (Россия) – 313 кг (142+171).

2. Патрик Бебен (Польша) – 301 кг (141+160).

3. Карен Маргарян (Армения) – 296 кг (136+160)…

8. Илья Лунин (Россия) – 280 кг (125+155).