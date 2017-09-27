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Крамник сыграл вничью с Трентом в пятом туре турнира на Мэне

27 сентября 2017, среда. 23:00 Другие

Россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с англичанином Лоуренсом Трентом в партии пятого тура международного шахматного турнира на острове Мэн. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл перуанца Хулио Гранде Суньигу. Украинец Павел Эльянов белыми фигурами победил Рустама Касымджанова из Узбекистана.

Россиянин Александр Рязанцев сыграл вничью с грузинкой Нино Бациашвили, а россиянка Александра Костенюк уступила Анне Затонских из США.

После пяти туров из девяти лидируют Карлсен и украинец Павел Эльянов, набравшие по 4,5 балла. У Рязанцев 3,5 очка, а Крамник и Костенюк набрали на 1 балл меньше.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Крамник Магнус Карлсен
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