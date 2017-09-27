Команды Краснодарского края и Санкт-Петербурга победили в 4-м туре Суперкубка

Сборная Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым в четвёртом туре Суперкубка России по кёрлингу среди мужчин в Сочи переиграла команду из Московской области (скип — Александр Ерёмин) со счётом 7:6. В другой встрече тура дружина из Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым взяла верх над москвичами со скипом Алексеем Стукальским — 8:7.

После четырёх туров лидируют петербуржцы и кёрлингисты из Краснодарского края, выигравшие по три матча из четырёх. Московская и подмосковная команды выиграли по одной встрече из четырёх.

Две лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в финал соревнований.