FIS в начале октября рассмотрит возможность участия Вонн в мужских соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта на следующей неделе рассмотрит обращение олимпийской чемпионки американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая хотела бы получить право выступать в скоростном спуске вместе с мужчинами, сообщает AP.

Исполком департамента горнолыжного спорта FIS рассмотрит официальный запрос сборной США 3 октября, а заседание комитета по горнолыжному спорту может принять решение 6-го.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачёте и двукратная чемпионка мира.