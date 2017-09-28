Сенатор: в раздувании конфликта Трампа с игроками НФЛ виноваты «тролли» из РФ

Сенатор Джеймс Лэнкфорд сказал, что большую роль в раздувании скандала вокруг президента США Дональда Трампа и игроков Национальной футбольной лиги сыграли «российские тролли». Игроки НФЛ во время исполнения национального гимна вставали на одно колено в знак протеста против жестокого обращения полиции с темнокожими людьми. В ответ на это Трамп раскритиковал спортсменов, которые не встают во время исполнения национального гимна, и заявил, что таких людей стоит уволить. Это высказывание вызвало бурю негодования в спортивном мире и в обществе целом.

«Мы видели, даже в уик-энд, что это россияне и их «фермы троллей», их интернет-разговоры и хэштеги #TakeAKnee («преклоните колено») и #BoycottNFL («Бойкот НФЛ»). Они выступали за обе стороны конфликта, только чтобы повысить уровень шума и сделать так, чтобы эта ситуация казалось более серьёзной, чем есть на самом деле. Они стараются внести раскол», — цитирует Лэнкфорда Reuters.