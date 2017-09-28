Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Родченкова

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест информатора ВАДА бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Ему заочно было предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

«Суд заочно избрал меру пресечения», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

Срок ареста установлен на два месяца с момента возможного задержания Родченкова.

В середине мая 2016 года Родченков в интервью New York Times сказал, что в России перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи была разработана специальная допинговая программа, направленная на успешное выступление сборной России на домашней Олимпиаде.