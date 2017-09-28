Байдарочница Перова вышла в полуфинал ЧМ по гребному слалому во Франции

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Российская байдарочница Екатерина Перова напрямую вышла в полуфинал, продемонстрировав в стартовом раунде отбора седьмой результат (89,48 секунды). Её соотечественницы Марта Харитонова (32-я – 96,23) и Ксения Крылова (39-я – 100,80) получат шанс пройти отбор во второй попытке.

Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Великобритания Фионна Пенни (86,41).

Чемпионат мира по гребному слалому завершится 1 октября.