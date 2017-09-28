100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Байдарочница Перова вышла в полуфинал ЧМ по гребному слалому во Франции

28 сентября 2017, четверг. 12:03 Другие

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Российская байдарочница Екатерина Перова напрямую вышла в полуфинал, продемонстрировав в стартовом раунде отбора седьмой результат (89,48 секунды). Её соотечественницы Марта Харитонова (32-я – 96,23) и Ксения Крылова (39-я – 100,80) получат шанс пройти отбор во второй попытке.

Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Великобритания Фионна Пенни (86,41).

Чемпионат мира по гребному слалому завершится 1 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марта Харитонова
Новости. Другие
28 сентября 2017, четверг
12:46 Команда Санкт-Петербурга вышла в финал Суперкубка по кёрлингу
12:03 ВФЛА обяжет атлетов до 18 лет пройти курс на сайте РУСАДА для допуска к турнирам
12:03 Байдарочница Перова вышла в полуфинал ЧМ по гребному слалому во Франции
11:09 Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Родченкова
10:28 Телицын, Богдашин, Чаукин и Викулин вышли в финал ЧМ в безрульной четвёрке
10:08 Бабиков: я стараюсь не зацикливаться на том, что впереди Олимпиада
09:49 Сенатор: в раздувании конфликта Трампа с игроками НФЛ виноваты «тролли» из РФ
09:38 FIS в начале октября рассмотрит возможность участия Вонн в мужских соревнованиях
09:21 QPRO Sailing Team лидирует в общем зачёте Премьер-дивизиона НПЛ после 6 этапов
27 сентября 2017, среда
23:54 Вудс: возможно, я больше не смогу соревноваться
23:17 Команды Краснодарского края и Санкт-Петербурга победили в 4-м туре Суперкубка
23:07 Аронян: в финале Кубка мира играл с Дином более уважительно, чем раньше
23:00 Крамник сыграл вничью с Трентом в пятом туре турнира на Мэне
22:03 Гандбольный «Спартак» одержал 4-ю победу подряд на старте мужской Суперлиги
21:34 Урвачев выиграл юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 77 кг
20:56 Оргкомитет Игр-2018 опубликовал карту мира без Японии
20:45 Крючков: в прошлом сезоне делали упор на скорострельность, в этом — на точность
19:14 Прямая видеотрансляция матча мужской гандбольной Суперлиги «Спартак» — УОР №2
19:01 «Чеховские медведи» в гостях взяли верх над «СГАУ-Саратов» в мужской Суперлиге
18:49 Сборная Ямайки попросила Трампа не упоминать Болта в политических высказываниях
18:37 Ласицкене начнёт подготовку к зимнему ЧМ в начале октября в Афинах
18:12 Мамиашвили: Крым может стать одним из базовых регионов для сборных РФ по борьбе
18:04 Бейсболист купил болельщику соперников чипсы, которые рассыпал во время матча
17:43 «Университет Лесгафта-Нева» одолел УГНТУ-ВНЗМ в мужской Суперлиге по гандболу
17:29 Прямая трансляция матча мужской Суперлиги «СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи»
17:22 Аронян стал победителем Кубка мира по шахматам в Тбилиси
16:09 Каноистка Сабитова пробилась в полуфинал чемпионата мира во Франции
15:45 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — «Университет-Нева»
15:43 Смирницкий: Новосибирская и Воронежская области получат субсидию по ГЧП
15:13 Новиков: для ГЧП необходимо создать нормальные и прозрачные правила игры
15:00 Байдарочник Эйгель вышел в полуфинал ЧМ по гребному слалому во Франции
14:23 Закарин перенёс операцию по удалению титановой пластины из плеча
14:12 Обуховский: в Ливиньо у нас всё получилось. Жду премьеры фильма!
13:54 Министерство спорта Великобритании проведёт проверку классификации паралимпийцев
13:40 Команда Краснодарского края проиграла в третьем матче Суперкубка по кёрлингу
13:30 Стали известны победители «Кубка Верфи исторического судостроения «Полтава»
12:43 Лопухов: в сборной Беларуси по биатлону есть резервы, просто их нужно раскрыть
11:45 Каноистки Миназова и Мухгалеева вышли в полуфинал чемпионата мира во Франции
11:41 Свищёв: вновь призываю минспорт и МИД задуматься о создании атташе по спорту
11:06 Болозин и Кияшко вышли в финал ЧМ в легковесной безрульной двойке
10:17 Биатлонисты Васнецова и Халили выиграли индивидуальные гонки на юниорском ЧР
09:46 То Чон Хван: Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт в полной безопасности
09:30 Крамник одержал победу в четвёртом раунде турнира на острове Мэн
09:19 Российская команда Seven Feet выиграла регату Far East Cup 2017
09:18 Бадретдинов из «Спартака» признан лучшим защитником второго этапа КР в группе A
Все новости RSS
Партнерский контент