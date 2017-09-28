Команда Санкт-Петербурга вышла в финал Суперкубка по кёрлингу

В Сочи продолжается Суперкубок по кёрлингу среди мужских команд, который является отборочным к чемпионату Европы и олимпийской квалификации. Команда Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым первой вышла в финал, обыграв сборную Краснодарского края (скип – Евгений Архипов) со счётом 9:3 и одержав четвёртую победу в пяти матчах.

В другой встрече команда Московской области со скипом Александром Ерёминым обыграла сборную Москвы (скип – Алексей Стукальский) — 7:4.

В активе сборной Краснодарского края 3 победы, команда Московской области выиграла 2 матча, сборная Москвы — 1.