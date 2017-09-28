Каноисты Миназова и Образцов вышли в финал чемпионата мира во Франции

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Россияне Алсу Миназова и Максим Образцов вышли в финал соревнований в каноэ-двойке с шестым результатом (122,40 секунды). Лучшими в полуфинале стали представители Франции Марго Анри и Ив Приджент (103,56).

В каноэ-одиночке в полуфинал вышел россиянин Кирилл Сеткин. В отборе он показал восьмой результат (86,08). Первым стал француз Дени Гарго Шаню (83,68).

Россияне Дмитрий Храмцов (90,30) и Виталий Максимов (93,55) заняли 33-е и 43-е места соответственно.