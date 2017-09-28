Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе юниорского ГП

В Загребе (Хорватия) продолжается пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их соотечественники Полина Костюкович и Дмитрий Ялин — третьи.



Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 61,23.

2. Гао Юмен / Чжон Си (Китай) – 59,99.

3. Полина Костюкович / Дмитрий Ялин (Россия) – 59,68.

4. Дарья Кварталова / Алексей Святченко (Россия) – 52,38.