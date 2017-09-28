Прямая видеотрансляция отборочного матча ЧЕ по гандболу Россия — Португалия

Женская сборная России в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу 2018 года встретится с командой Португалии. Матч начнётся в московском дворце спорта в Крылатском в 19:30 по московскому времени.

За сборную России в этом матче сыграют Елена Уткина, Кира Трусова, Юлия Манагарова, Анастасия Макина, Анна Пунько, Анна Кочетова, Валентина Вернигорова, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Ксения Карпачёва, Елизавета Малашенко, Евгения Петрова, Ксения Макеева, Полина Ведёхина, Кристина Кожокарь и Юлия Маркова.

Посмотреть прямую трансляцию этой встречи вы можете на официальном сайте Федерации гандбола России.