Выступающая в хиджабе спортсменка из ОАЭ намерена пробиться на Олимпиаду

Первая фигуристка из ОАЭ Захра Лари выступает на международном турнире серии «челлендж» Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Спортсменка намерена пробиться на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лари стала первой фигуристкой в истории, выступающей на международном турнире в хиджабе.

«Я начала кататься очень поздно. Когда мне было 12 лет, я посмотрела фильм „Принцесса льда“ и сразу влюбилась в этот вид спорта. Конечно, мне как спортсменке из жаркой страны пришлось столкнуться со множеством трудностей при освоении зимнего вида спорта», — рассказала Лари.

Посмотреть сюжет о Захре Лари вы можете в «твиттере» Олимпийского канала.