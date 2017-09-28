Слепов: в этом году впервые в жизни покупал патроны в оружейном магазине

Российский биатлонист Алексей Слепов, не включённый в состав сборной России на подготовку к сезону-2017/18, рассказал об особенностях индивидуального подготовительного процесса, а также признался, что рассчитывает на участие в Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Я приехал в Санкт-Петербург, и специалисты на тренерском совете, проходившем после чемпионата России, сказали, что меня в списках сборной нет. Дмитрий Васильев предложил альтернативную подготовку — с Анатолием Хованцевым. Я согласился. Ведь если я что-то приобрету в стрельбе, то вряд ли у меня будут сложности с тем, чтобы функционально подготовиться к главному старту. С начала июня тренируюсь у него.

Поменялось многое. Но ничего страшного. На несколько сборов мне приходилось ездить на машине. Доезжал из Владимира до Санкт-Петербурга, а уже оттуда — в Финляндию. Научился оформлять разрешения, платить пошлины и проходить все процедуры. В этом году первый раз в жизни приходил в оружейный магазин, чтобы купить патроны. Сейчас делаю это уже куда более уверенно. Знаю теперь, каково это — после каждого сбора приезжать в спорткомитет и отчитываться. Ну и немного подзабыл такие слова, как, например, массаж. Сам себе его делаю. С помощью примитивных массажёров. Попав в биатлонную команду, сразу увидел, какие потрясающие здесь условия. В России они лучшие! Есть всё для того, чтобы показывать результат.



Было бы отлично начать сезон с Кубка IBU. Там спортсмен на виду, только результат показывай. А вот пробиваться в команду через Кубок России куда тяжелее. Статистика говорит о том, что в начале зимы попасть в сборную с внутренних стартов нет практически никаких шансов. А после Нового года уже Олимпиада — там не до перемен. Тем более многие зарезервируют место в команде успешными выступлениями на первых этапах Кубка мира. Человеку на Кубке России нужно сотворить какое-то чудо, чтобы его заметили. Зачем лишний раз думать о том, что от меня не зависит? Лучше тренироваться, поддерживать своё здоровье, а ближе к зиме будет видно. Конечно, я ещё мечтаю выступить на Олимпиаде. Как не мечтать об этом? Буду делать всё, что зависит от меня, а там — как получится", — приводит слова Слепова «Спорт-экспресс».