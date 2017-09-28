Свищёв: пусть Родченков убедит правоохранительные органы в своей невиновности

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова сотрудничать с российскими следственными органами. Сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Родченкова.

«Если Родченков не чувствует в себе никакой вины, он должен связаться со Следственным комитетом России, Генпрокуратурой, согласовать с ними, что он готов приехать в Россию и дать показания, пусть это будет даже на нейтральной территории. Пусть даст показания и убедит наши правоохранительные органы в том, что он не виновен, и пусть живёт себе свободно в любой стране мира.



Если он этого не сделает, то это подтвердит, что все его заявления о якобы существующей в России системе допинга не соответствуют действительности», — приводит слова Свищёва ТАСС.