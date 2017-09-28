Определились участники «Финала четырёх» Кубка России по хоккею с мячом

Сегодня, 28 сентября, завершился предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом. Из группы «А», матчи которой проходили в Ульяновске, в «Финал четырёх» соревнований пробились московское «Динамо» и местная «Волга», набравшие по 17 очков в семи встречах. В группе «Б» первые два места заняли красноярский «Енисей» и хабаровский «СКА-Нефтяник», в активе которых по 16 очков.

В полуфиналах «Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником», а «Енисей» встретится с «Волгой». «Финал четырёх» Кубка России пройдёт с 27 по 29 октября 2017 года.