Трефилов: если я олимпийского чемпиона должен заставлять играть — что это такое?

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал игру своей команды в обороне в матче квалификации чемпионата Европы с португалками, в котором россиянки победили со счётом 32:25.

«Безобразная игра в защите, безобразная работа. Сегодня мы еле-еле вытащили первый тайм, но это наша отличительная черта — вначале вляпаться по горло, а потом себя вытаскивать. Но это женщины, поэтому я снимаю шляпу. Ну а то, что выиграли, — хотя бы это хорошо, остальное мне не понравилось.



Я не видел сегодня команды на поле. Если я олимпийского чемпиона должен заставлять играть — что это такое? Такие вещи должны быть только с новичками. Олимпиада же давно кончилась, а к нам это до сих пор прилипает. Нам нужно работать по новой», — приводит слова Трефилова ТАСС.