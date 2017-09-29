Морозов: в нашей короткой программе много разных чувств

Россиянин Владимир Морозов, показавший в паре с Евгенией Тарасовой лучший результат в короткой программе на Nebelhorn Trophy, оценил программы дуэта на сезон.



«Были какие-то помарки, мы только начали накатывать программу на соревнованиях. Какие-то шероховатости ещё есть. Но в целом основную работу сделали, получили неплохие баллы. Короткая программа поставлена на музыку Рахманинова. В ней много разных чувств. Есть и экспрессия, и любовь, и нежность, и в чём-то трагедия — такой эмоциональный микс. Музыка насыщенная, с разными интересными переходами.

Это действительно ответственный международный старт. Плюс первый этап Гран-при, где мы будем выступать, очень скоро. Задача на этот старт в Оберстдорфе — накатать программы. Они интересные, сложные, хотим посмотреть, как они будут восприняты судьями", — приводит слова Морозова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.