Манагарова: на Украине я росла с таким же тренером, который по головке не гладил

Гандболистка Юлия Манагарова поделилась впечатлениями от дебюта в сборной России. Спортсменка получила российское гражданство в мае 2016 года, однако не могла выступать за сборную России из-за карантина после смены гражданства. В составе сборной Украины Манагарова провела 48 матчей. Накануне сборная России победила команду Португалии в квалификации чемпионата Европы со счётом 32:25.

«Очень было тяжело настроиться. Я очень давно ждала этого дебюта с таким легендарным тренером. Желание прям переполняло, и от этого какой-то „нервяк“, и не всё получилось в матче. В следующем матче мы должны реабилитироваться. В сборной России уже привыкаю, понимаю, чего хочет тренер.

В принципе, я на Украине выросла с таким же тренером, который тоже по головке не гладил. Все были импульсивные, требовательные. Так что сейчас для меня не в первой. Реакция на смену гражданства? Я не сижу в Интернете, не читаю ничего, меня нет ни в каких сетях. Я ни секунды не жалела о своём выборе", — цитирует Манагарову «Р-Спорт».