М. Фуркад выпустит автобиографию

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад выпустит автобиографическую книгу, сообщает Ski Chrono. Ожидается, что издание поступит в продажу предстоящей зимой.
Предисловие книги напишет трёхкратный олимпийский чемпион французский каноист-слаломист Тони Эстанге.
Ранее стало известно, что Мартен Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).