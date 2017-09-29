Ефременкова вышла в полуфинал этапа КМ по шорт-треку в Венгрии на 1500 м

В Будапеште (Венгрия) стартовал первый этап Кубка мира по шорт-треку. В полуфинал на дистанции 1500 м вышла россиянка Екатерина Ефременкова, в четвертьфинал на дистанции 500 м – её соотечественница Софья Просвирнова.

На дистанции 500 м в первом круге выбыла Юлия Шишкина, во втором – Татьяна Бородулина, Семён Елистратов, Александр Шульгинов и Артём Козлов.

На дистанции 1500 м на старте соревнований выбыли Евгения Захарова, Александр Шульгинов и Екатерина Константинова, во втором раунде – Виктор Ан и Денис Айрапетян.