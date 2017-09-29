Й. Бё: до Олимпиады ещё полгода, и беспокоиться о безопасности рано

Трёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что пока не готов рассуждать о безопасности участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Жизнь – это нечто большее, чем мысли об Олимпиаде и результатах. Рано или поздно нам нужно будет принять решение — едем мы на Олимпиаду или нет. Пока же я считаю, что беспокоиться об этом рано.

Если служба безопасности посчитает, что поездка будет безопасной, то мы отправимся на Игры. Хорошо, что до Олимпиады ещё полгода и сейчас принимать решение не нужно», — цитирует Бё VG.