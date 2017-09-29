Команда Краснодарского края вышла в финал Суперкубка по кёрлингу

В Сочи продолжается Суперкубок по кёрлингу среди мужских команд, который является отборочным на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию. Команда Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым (Артур Али, Антон Калалб, Сергей Глухов) на тай-брейке обыграла сборную Московской области со скипом Александром Ерёминым (Пётр Кузнецов, Михаил Васьков, Алексей Тузов, Алексей Куликов) со счётом 7:4 и вышла в финал.

В решающем противостоянии сборная Краснодарского края сыграет с командой Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым.