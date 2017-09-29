Мамиашвили и Садулаев приняли участие в мастер-классе по борьбе в Черкесске

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, победители и призёры чемпионатов мира и Европы Абдусалам Гадисов, Гаджимурад Рашидов и Магомедрасул Гадимагомедов провели мастер-класс в новом спортивном комплексе «Юбилейный» в Черкесске для более чем 200 юных спортсменов Карачаево-Черкесии.

«Заинтересованная и очень перспективная молодежь, у КЧР хорошие возможности в этом виде спорта. Пусть не все ребята станут олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, но они пройдут школу труда, преодоления себя, школу дружбы. Очень хорошо, что появляются такие дворцы спорта, уже много сделано для развития республики», — цитирует Мамиашвили ТАСС.