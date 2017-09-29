Гусева стала пятой на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине

В Приштине (Косово) продолжается юношеское первенство Европы по тяжёлой атлетике. В весовой категории до 69 кг россиянка Евгения Гусева заняла пятое место с результатом 180 кг. Золото выиграла представительница Турции Эмине Айылдыз (190).

Россиянки Алёна Бычок (163) и Ольга Полуторнова (162) заняли седьмое и девятое места соответственно в категории до 63 кг. Победу одержала Нурай Левент из Турции (198).

Валентина Гаврилова (168) и Екатерина Хаджиева (160) стали 8-й и 10-й соответственно в категории до 58 кг. Золото выиграла румынка Ралука Олару (185).