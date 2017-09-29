Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание «старший лейтенант»

Двукратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и чемпиону мира 2015 года, серебряному призёру мирового первенства 2017 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову досрочно присвоено очередное воинское звание «старший лейтенант», сообщила старший тренер – начальник спортивной команды ЦСКА по лёгкой атлетике и триатлону майор Елена Донькина пресс-центру клуба.

В финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе Ласицкене и Шубенков заняли первое место. Для Ласицкене эта победа стала 18-й подряд в летнем легкоатлетическом сезоне 2017 года.