Конкина и Якушев — вторые после короткого танца на этапе юниорского ГП в Загребе

В Загребе (Хорватия) продолжается пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют канадцы Марджори Ладжой и Захари Лага. Второе и третье места занимают российские дуэты — Ксения Конкина / Григорий Якушев и Софья Шевченко / Игорь Ерёменко соответственно.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб
Танцевальные пары. Короткая программа
1. Марджори Ладжой / Захари Лага (Канада) – 62,89.
2. Ксения Конкина / Григорий Якушев (Россия) – 60,16.
3. Софья Шевченко / Игорь Ерёменко (Россия) – 59,97.