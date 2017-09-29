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Конкина и Якушев — вторые после короткого танца на этапе юниорского ГП в Загребе

29 сентября 2017, пятница. 15:29 Другие

В Загребе (Хорватия) продолжается пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют канадцы Марджори Ладжой и Захари Лага. Второе и третье места занимают российские дуэты — Ксения Конкина / Григорий Якушев и Софья Шевченко / Игорь Ерёменко соответственно.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб
Танцевальные пары. Короткая программа
1. Марджори Ладжой / Захари Лага (Канада) – 62,89.
2. Ксения Конкина / Григорий Якушев (Россия) – 60,16.
3. Софья Шевченко / Игорь Ерёменко (Россия) – 59,97.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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