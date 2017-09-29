Каноистки Мухгалеева и Сабитова вышли в финал чемпионата мира во Франции

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Россиянки Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова вышли в финал соревнований каноэ-одиночек. В полуфинале Мухгалеева продемонстрировала восьмой результат (119,43 секунды), Сабитова — девятый (121,39).

Ещё одна представительница России Алсу Миназова в полуфинале стала 18-й (131,34) и выбыла из борьбы за награды.

Лучший результат в полуфинале продемонстрировала представительница Австралии Джессика Фокс (114,44). Чемпионат мира завершится 1 октября.