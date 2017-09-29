Прямая трансляция матча мужской гандбольной Суперлиги «Динамо» — «Сунгуль»

Астраханское «Динамо» 29 сентября на своей площадке примет «Сунгуль» из Снежинска в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Для «Динамо» этот матч станет четвёртым в текущем розыгрыше чемпионата России. Пока на счету астраханского коллектива три поражения подряд. Команда из Снежинска провела четыре встречи: одна победа, две ничьих и одно поражение.

Посмотреть трансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.