Ан, Елистратов, Просвирнова и Ефременкова вышли в 1/4 финала этапа КМ на 1000 м

В Будапеште (Венгрия) продолжается первый этап Кубка мира по шорт-треку. В четвертьфинал соревнований на дистанции 1000 м пробились россияне Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и олимпийский чемпион Семён Елистратов.

Второй раунд отбора не смогли преодолеть их соотечественники Денис Айрапетян и Юлия Шишкина.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на этой дистанции состоятся 1 октября. Второй этап Кубка мира по шорт-треку пройдёт в Дордрехте (Нидерланды) 5-8 октября.