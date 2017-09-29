Пара Костюкович/Ялин выиграла 5-й этап юниорской серии Гран-при в Загребе

Дебютанты юниорской серии Гран-при Полина Костюкович и Дмитрий Ялин выиграли пятый этап соревнований в Загребе среди спортивных пар. Лидировавшие после короткой программы призёры юниорского чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими. Серебро у китайской пары Юймэн Гао/Чжун Се.

Ещё одна российская пара, Дарья Кварталова и Алексей Святченко, завершила соревнования на 6-м месте.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Пятый этап. Загреб, Хорватия

Спортивные пары

1. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) – 165,48.

2. Юймэн Гао/Чжун Се (Китай) – 164,96.

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 163,21…

6. Дарья Кварталова/Алексей Святченко (Россия) – 138,97.