Пара Костюкович/Ялин выиграла 5-й этап юниорской серии Гран-при в Загребе

Дебютанты юниорской серии Гран-при Полина Костюкович и Дмитрий Ялин выиграли пятый этап соревнований в Загребе среди спортивных пар. Лидировавшие после короткой программы призёры юниорского чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими. Серебро у китайской пары Юймэн Гао/Чжун Се.
Ещё одна российская пара, Дарья Кварталова и Алексей Святченко, завершила соревнования на 6-м месте.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Пятый этап. Загреб, Хорватия
Спортивные пары
1. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) – 165,48.
2. Юймэн Гао/Чжун Се (Китай) – 164,96.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 163,21…
6. Дарья Кварталова/Алексей Святченко (Россия) – 138,97.