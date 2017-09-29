На 82-м году жизни умерла советская фигуристка Людмила Белоусова

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая вместе с Олегом Протопоповым, скончалась на 82-м году жизни, сообщает Ice Network.

Белоусова и Протопопов завоевали золото на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. Фигуристы по четыре раза побеждали на чемпионатах мира и Европы.

Ещё два года назад, в сентябре 2015 года, 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами».