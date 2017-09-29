В период с 27 по 29 сентября 2017 года в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) работала команда аудиторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). ВАДА провело аудит всех подразделений РУСАДА, сообщает пресс-служба российского агентства.

Аудит ВАДА является одним из пунктов «дорожной карты» для восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Отчёт аудиторов будет направлен в комитет ВАДА по соответствию кодексу, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. В дальнейшем комитет официально представит заключение об итогах работы аудиторов ВАДА на собрании учредителей ВАДА в середине ноября 2017 года.