Нагейкина вновь выиграла крупнейший турнир России по северной ходьбе

Олимпийская чемпионка Калгари-88 в лыжных гонках Светлана Нагейкина второй год подряд стала победителем самого представительного в России соревнования по северной (скандинавской) ходьбе – III Открытого Кубка Москвы, прошедшего на стадионе Российского Университета Дружбы народов.

Северная ходьба в России не только вошла в число тестов программы ГТО, но и стремительно движется в направлении легализации как спорта. В соревнованиях приняли участие 200 ходоков из 16 регионов страны, а также спортсмены из Беларуси и Казахстана.

Североходцы, среди которых было немало молодёжи, состязались в трёх личных дисциплинах и командной эстафете. На дистанции 2 км прошла квалификация нового проекта РФСХ – Гран-При России 2018 года — в дисциплине скилл-рейс. Впервые состоялись соревнования в помещении: манеж «Мегасфера» стал местом проведения состязаний в нордик-скиллс – технике северной ходьбы, причём перипетии борьбы можно было наблюдать в интернет-трансляции.

Северная ходьба. III Открытый Кубок Москвы

400 м. Женщины 18-35 лет

1. Юлия Рогачёва (Yamaguchi, Москва)

2. Татьяна Трофимова («Парсек», Мурманск)

3. Марина Павлова («СкандиФит», Казахстан)

400 м. Женщины 36-56 лет

1. Светлана Нагейкина (ГУЗ, Москва)

2. Татьяна Ничко (Череповец)

3. Наталья Богданова («Парсек», Мурманск)

400 м. Женщины 56+

1. Любовь Шмагина (Йошкар-Ола)

2. Надежда Савранская (Пермь)

3. Наталья Плетнёва («СкандиФит», Казахстан)

400 м. Мужчины 18-35 лет

1. Виктор Комель (ГУЗ, Москва)

2. Денис Суворов (МГОУ, Звенигород)

3. Юрий Рузавин (Зеленоград)

400 м. Мужчины 36-56 лет

1. Александр Галкин (Москва)

2. Эдуард Цвигун (Москва)

3. Павел Саксин (Арзамас)

400 м. Мужчины 56+

1. Владимир Сукманов (Москва)

2. Александр Шкилёв (Арзамас)

3. Валерий Богомолов («Здорово», Санкт-Петербург)

Командная эстафета 4х400 м. Микст. 18-56 лет

1. ГУЗ (Москва)

2. «СкандиФит» (Казахстан)

3. «Парсек» (Мурманск)

Командная эстафета 4х400 м. Микст. 56+

1. «Питер-2» (Санкт-Петербург)

Скилл-рейс. 2 км. Отборочный этап Гран-при России

Абсолютный зачёт. Женщины

1. Татьяна Ничко (Череповец)

2. Наталья Богданова (Мурманск)

3. Елена Андрианова (Москва)

Скилл-рейс. 2 км. Отборочный этап Гран-при России

Абсолютный зачёт. Мужчины

1. Александр Шкилёв (Арзамас)

2. Валерий Богомолов («Здорово», Санкт-Петербург)

3. Михаил Ломов (Москва)

Нордик-скиллс (техника ходьбы)

1. Валентина Малкова (Череповец)

2. Михаил Ломов (Москва)

3. Александра Иванова (Москва)