Команда Краснодарского края повела в финале Суперкубка России по кёрлингу

Команда Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым выиграла первый матч финала Суперкубка России по кёрлингу среди мужских команд, который проходит в Сочи, у сборной Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым со счётом 8:1.

Завтра, 30 сентября, пройдёт вторая финальная игра. Если счёт в серии сравняется, будет проведён третий поединок.

Суперкубок является отборочным турниром на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию. За сборную Краснодарского края выступают Евгений Архипов, Артур Али, Антон Калалб, Сергей Глухов. Команду Санкт-Петербурга представляют Алексей Тимофеев, Артур Ражабов, Артём Шмаков, Евгений Климов.

Кёрлинг. Суперкубок. Сочи

Финал. Первая игра

Краснодарский край — Санкт-Петербург — 8:1.