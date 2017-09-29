Горшков: Белоусова и Протопопов были уникальной, удивительной парой

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по фигурному катанию, президент ФФККР Александр Горшков рассказал о том, какой была двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова, скончавшаяся на 82-м году жизни.

«Людмила была очень приятным, интеллигентным человеком, очень приятной в общении женщиной. Я, как и весь мир, воспринимал их с Олегом Протопоповым как одно целое. Это была уникальная, удивительная пара! Для нашей страны они первопроходцы, впервые для СССР и России завоевали золотую олимпийскую медаль в парном катании в 1964 году. А потом одержали вторую блестящую победу на Олимпиаде в 1968 году.

Они всегда были не только выдающимися спортсменами, но и творческими людьми. Они создали свой неповторимый стиль, их программы незабываемы и до сих пор являются эталоном. Они были фанатично преданы фигурному катанию, посвятили ему всю свою жизнь», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».