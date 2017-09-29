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Фигурист Игнатов стал 3-м на этапе юниорской серии Гран-при в Загребе

29 сентября 2017, пятница. 21:49 Другие

Российский фигурист Макар Игнатов занял третье место в соревнованиях мужчин в одиночном катании на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия). Игнатов шёл четвёртым после короткой программы, но получил высшие баллы дня за произвольный прокат.

Победу одержал Алексей Красножон из США, вторым стал канадец Джозеф Фан.

Ещё один россиянин, Артур Даниелян, занял седьмое место.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Пятый этап. Загреб, Хорватия
Мужчины

1. Алексей Красножон (США) – 225,48.
2. Джозеф Фан (Канада) – 221,07.
3. Макар Игнатов (Россия) – 219,22...
7. Артур Даниелян (Россия) – 188,36.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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