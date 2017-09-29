Казакова: наверное, Белоусова была идеальной женщиной

Олимпийская чемпионка 1998 года в паре с Артуром Дмитриевым Оксана Казакова отметила женские качества Людмилы Белоусовой, скончавшейся сегодня в Швейцарии на 82-м году жизни.

«Когда мы приезжали на соревнования, и они тоже приезжали, она всегда была очень скромна, тактична. Это была жена своего мужа, всегда сидела с ним, тихонькая, на скамейке. Но при этом мне очень нравилось, что у неё было своё мнение и видение фигурного катания. Она всегда говорила своё мнение относительно наших тодесов, различных элементов. Скромность и стержень внутри — это, наверное, идеальная женщина», — сказала Казакова в эфире «Все на матч».