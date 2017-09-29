Крамник обыграл Дронавалли, Карлсен сохранил лидерство в турнире на острове Мэн

Экс-чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник чёрными фигурами на 53-м ходу обыграл Харику Дорнавалли из Индии в партии седьмого тура международного турнира на острове Мэн. В других поединках действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью ещё с одним индийцем — Сантошем Видитом, американец Хикару Накамура победил немца Денниса Вагнера, а его соотечественник Фабиано Каруана — англичанина Гавейна Джонса.

Ещё один россиянин, Александр Рязанцев, белыми сыграл вничью с представляющим Германию Александром Донченко. Александра Костенюк чёрными фигурами взяла верх над норвежцем Йоханом-Себастьяном Кристиансеном.

Карлсен лидирует в общем зачёте турнира, имея в активе 6 очков. В активе Крамника, Костенюк и Рязанцева по 4,5 балла.