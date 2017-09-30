ВАДА рассматривает легитимность присуждения России ЧМ по одному из видов спорта

Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу организации рассматривает легитимность присуждения России чемпионата мира по одному из видов спорта, сообщает официальный сайт ВАДА. Этот вопрос был поднят на заседании комитета 25 сентября в Лондоне.

После решения о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА Россия получила право проведения трёх чемпионатов мира. Согласно кодексу ВАДА чемпионат мира может быть проведён только в стране, Национальный олимпийский комитет, паралимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство которой признаны соответствующими кодексу ВАДА.

Две из трёх международных федераций, которые доверили России чемпионаты мира, доказали, что не нарушили кодекс организации, а в отношении третьей начат сбор информации, которая будет рассмотрена на заседании комитета по соответствию 24 октября.