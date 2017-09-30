Махов выступит в составе сборной России на мемориале Ахмата Кадырова в Грозном

Трехкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр в Лондоне Билял Махов вернётся на ковер на международном турнире по вольной борьбе «Мемориал Ахмата Кадырова», который пройдёт 7 октября в Грозном, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Билял будет выступать в составе сборной России. Этот старт станет для него первым после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В турнире, который пройдёт в формате «стенка на стенку», примут участие восемь команд, среди которых сборная России и борцовский клуб «Ахмат».