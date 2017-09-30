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Шестаков: надеюсь, что МОК в ближайшее время признает самбо

30 сентября 2017, суббота. 11:40 Другие

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал о перспективах включения своего вида спорта в программу Олимпийских игр.

«Сегодня самбо активно развивается по всему миру, самбо было впервые включено в программу Азиатских игр, которые проходили в Туркмении. Самбо также присутствует в Европейских и Центральноамериканских играх, ведутся переговоры о включении самбо в программу Африканских игр, остаётся последний рубеж, который, я думаю, мы в ближайшее время преодолеем, это признание Международным олимпийским комитетом.

На последних чемпионатах мира не менее 80 стран привозили своих участников. На сегодняшний день 15 стран в прямом эфире транслируют чемпионаты мира, 360 тысяч человек каждый день заходят на официальную страну Международной федерации самбо, чтобы поинтересоваться тем, как выступают спортсмены. Отмечу, что на первом месте находятся пользователи из Америки, а на втором — из Англии, россияне только на восьмом месте", — приводит слова Шестакова «Интерфакс-Россия».

Источник: Интерфакс-Россия Сообщить об ошибке
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30 сентября 2017, суббота
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