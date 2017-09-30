В Португалии стартовала престижная парусная регата RC44 Cascais Cup

В городе Кашкаиш (Португалия) стартовала парусная регата RC44 Cascais Cup в престижном международном классе RC44. Соревнования стартовали с двухчасовой задержкой из-за погоды, но в дальнейшем ветер позволил организаторам провести все три запланированные гонки.



Самые стабильные результаты в гонках первого дня показала команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» с рулевым Кириллом Фроловым. Петербуржцы располагаются на пятой позиции, уступая лидирующей Team Ceeref из Словении четыре очка.

Посмотреть сюжет о старте регаты можно в Youtube Saint Petersburg Yacht Club.