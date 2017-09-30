Траньков: в Сочи Белоусова показалась мне очень сильным и светлым человеком

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил сожаления в связи с кончиной двукратной победительницы Олимпийских игр, четырёхкратной чемпионки мира Людмилы Белоусовой.

«В мире фигурного катания невосполнимая потеря… Ушла из жизни великая Людмила Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании с Олегом Протопоповым. Выиграв в 1964 году, именно эта пара дала старт величию русской школы парного катания. С 1964 по 2006 год только российские пары побеждали на Играх.

И спустя 50 лет после своей победы Белоусова и Протопопов приехали в Сочи поддержать нас и увидеть, как медали возвращаются в Россию. Я всегда буду помнить тот момент, когда они спустились к кромке льда, легенды, и со слезами поздравляли нас с победой. Тогда Людмила показалась мне очень сильным и светлым человеком… Пусть такой она и останется в нашей памяти… Покойтесь с миром», — написал Траньков на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Максима Транькова.