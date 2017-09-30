Сборная Санкт-Петербурга сравняла счёт в финале Суперкубка России по кёрлингу

Команда Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым во втором матче финального противостояния мужского Суперкубка России по кёрлингу в Сочи одолела соперников из Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым со счётом 8:7. Таким образом, петербуржцы сравняли счёт в финале — 1-1. Решающая встреча также состоится сегодня, 30 сентября, и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что Суперкубок России по кёрлингу среди мужских команд является отборочным на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию.