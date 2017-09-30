МОК начал приём заявок на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Международный олимпийский комитет начал официальный приём заявок от городов, претендующих на право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

«Процедура выбора страны-хозяйки Олимпиады предусматривает открытый диалог между МОК и городами-кандидатами. Она будет адаптирована к потребностям и особенностям каждого города. Благодаря меньшему количеству промежуточных этапов выбора страны, претендующие на проведение Игр, смогут сократить заявочный бюджет», — приводит слова президента МОК Томаса Баха Inside the Games.

Город, в котором пройдёт Олимпиада-2026, будет официально утверждён летом 2019 года. Ранее стало известно, что на проведение Игр претендуют Сьон (Швейцария), Тироль и Инсбрук (Австрия), готовящие совместную заявку, а также Эрзурум (Турция), Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Алма-Ата (Казахстан).