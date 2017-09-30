Аронян поднялся на второе место в рейтинге FIDE, Крамник — 5-й, Карякин — 12-й

Российский гроссмейстер Владимир Крамник в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации опустился на пятую позицию. В его активе 2794 очка. Столько же баллов набрали француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана, опережающие Владимира по дополнительным показателям.

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2826), а вторым благодаря победе в Кубке мира стал армянин Левон Аронян (2801).

В первой десятке также россиянин Александр Грищук, занимающий восьмое место (2785). Сергей Карякин — 12-й (2765), Пётр Свидлер — 14-й (2760).