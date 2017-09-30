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Пасынков — второй в плавании на 400 м комплексом на этапе КМ в Гонконге

30 сентября 2017, суббота. 17:00 Другие

В Гонконге завершился первый день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию. На дистанции 400 метров комплексным плаванием россиянин Даниил Пасынков занял второе место, уступив только представителю ЮАР Айртону Суини. Замкнул тройку лидеров венгр Давид Фолдхази.

Ранее сегодня, 30 сентября, Владимир Морозов одержал две победы, а Кирилл Пригода по разу завершил заплывы первым и вторым.

Плавание. Кубок мира. Четвёртый этап. Гонконг
Мужчины. Комплексное плавание. 400 м

1. Айртон Суини (ЮАР) – 4.07,76.
2. Даниил Пасынков (Россия) – 4.10,61.
3. Давид Фолдхази (Венгрия) – 4.16,80.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
30 сентября 2017, суббота
17:16 IWF на год приостановила членство Федерации тяжёлой атлетики РФ
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