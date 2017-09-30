IWF на год приостановила членство Федерации тяжёлой атлетики РФ

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев. Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины. При перепроверке допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов у спортсменов этих стран выявлено по три и более нарушений.

«Заболеваемость допингом в некоторых странах совершенно недопустима. Члены IWF обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не справляются со своими обязанностями по обеспечению чистоты их спортсменов, то они потеряют свое право на участие в соревнованиях. Но мы не будем отворачиваться от них, мы будем продолжать работать с ними, с ВАДА и национальными антидопинговыми агентствами, чтобы поддержать их работу по изменению антидопинговой культуры», — приводит слова президента IWF Тамаша Аяна пресс-служба организации.