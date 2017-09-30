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IWF на год приостановила членство Федерации тяжёлой атлетики РФ

30 сентября 2017, суббота. 17:16 Другие

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев. Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины. При перепроверке допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов у спортсменов этих стран выявлено по три и более нарушений.

«Заболеваемость допингом в некоторых странах совершенно недопустима. Члены IWF обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не справляются со своими обязанностями по обеспечению чистоты их спортсменов, то они потеряют свое право на участие в соревнованиях. Но мы не будем отворачиваться от них, мы будем продолжать работать с ними, с ВАДА и национальными антидопинговыми агентствами, чтобы поддержать их работу по изменению антидопинговой культуры», — приводит слова президента IWF Тамаша Аяна пресс-служба организации.

Источник: Международная федерация тяжёлой атлетики Сообщить об ошибке
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30 сентября 2017, суббота
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